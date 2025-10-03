Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Erfgoedcentrum is een rijke bron van informatie over de streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Het beheert archieven van en met betrekking tot de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Je hoeft geen diepere bedoelingen te hebben om je in de historie te verdiepen. Het kan enorm boeiend, verhelderend en vooral ook gewoon leuk zijn om meer te weten te komen over de geschiedenis van je familie, je huis, je vereniging, je stad of je streek. Zoals ze in onze regio zeggen: ‘Waor bun i-j van?’. Wie weet wat je allemaal ontdekt over je stamboom, het dorp waarin je woont, of de uitdrukkingen en gezegden die je gebruikt? Daarom: welkom bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers – dé plek om op je gemak het vaak verrassende verleden te ontdekken!