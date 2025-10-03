MijnECAL

 

Wilt u een digitaliseringsverzoek of informatieverzoek indienen? Klik dan hier of op de knop ‘Online regelen’  rechtsboven op deze pagina.

Nieuws
Logo van het Streektaalsymposium 2025: Laot ow heuren veur streektaal

Meld je nu aan voor het streektaalsymposium!

Op 5 november 2025 vanaf 19:30 uur.
Foto van de rooms-katholieke Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg. De foto toont het achteraanzicht van de kerk en is genomen vanaf de Wal. De kerk werd gebouwd in de periode 1895–1897 naar een ontwerp van een van de bekendste Nederlandse neogotische architect

Nieuw in onze collectie!

Rooms-katholieke Parochie van de H. Pancratius te 's-Heerenberg, 1702-2018
Banner voor de veluwse schriefwedstried

Veluwse schriefwedstried

Veluwse streektaalschrievers opelet - 't is zo wiet!
Foto van de streekboekenmarkt in de studiezaal

Grote streekboekenmarkt!

Kom langs op maandag 6 oktober 2025.

 
Foto 1095-34-091, de familie Van Aken ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Hendrik van Aken en Antoinetta Ketelaar, 14-01-1906, Ulft.

Cursus genealogie voor gevorderden (4 lessen)

Start: vrijdag 3 oktober 2025 van 13.30-16.00 uur.
Foto van een typemachine

D’r kump ’n warklesse Achterhooks schrieven!

Op zaterdag 11 oktober is het zover: de warklesse Achterhooks schrieven. Doe mee!
Agenda
Vrijdag
03-10-2025
Cursus genealogie voor gevorderden (4 lessen)
Maandag
06-10-2025
Grote streekboekenmarkt!
Zaterdag
11-10-2025
Warklesse Achterhooks schrieven
Foto van de studiezaal

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Erfgoedcentrum is een rijke bron van informatie over de streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Het beheert archieven van en met betrekking tot de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Je hoeft geen diepere bedoelingen te hebben om je in de historie te verdiepen. Het kan enorm boeiend, verhelderend en vooral ook gewoon leuk zijn om meer te weten te komen over de geschiedenis van je familie, je huis, je vereniging, je stad of je streek. Zoals ze in onze regio zeggen: ‘Waor bun i-j van?’. Wie weet wat je allemaal ontdekt over je stamboom, het dorp waarin je woont, of de uitdrukkingen en gezegden die je gebruikt? Daarom: welkom bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers – dé plek om op je gemak het vaak verrassende verleden te ontdekken!

